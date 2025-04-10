TTK\'da 484 Aday için Kura Çekimi Yapıldı

TTK'da 44 asil 440 yedek aday kura ile belirlendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2023 yılında ilan edilen pano ayak üretim işçisi alımı kapsamında başlatılan kura çekiminde asil ve yedek adayların belirlenmesine yönelik süreçte 484 aday kura ile belirlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 2023 yılında ilan edilen ve noter huzurunda yapılan ilk kura sonucunda belirlenen asil ve yedek adayların tamamı davet edilmiş olmasına rağmen alım süreci tamamlanamadı. Bu nedenle TTK, yeni bir kura çekimi kararı aldı.

Zonguldak'ta, Bartın ve Karabük illerini kapsayacak şekilde yeniden başladı. Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde Zonguldak 1. Noteri tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde Zonguldak için 27 asil ve 270 yedek, Bartın için 10 asil ve 100 yedek, Karabük için ise 7 asil ve 70 yedek aday belirlendi.

44 asil ve 440 yedek adayın ismi kura çekiminin ardından belirlenmiş oldu. Sonuçların ise kurumun resmi internet sitesinden ilan edileceği öğrenildi.

Kura sistemine ilişkin salondaki katılımcıların sorularını yanıtlayan 1. Noter Meliha Acar, "Bu sisteme isimleri yükledikten sonra yüklü datasını alıyoruz. Çekiliş yapıldıktan sonraki datayı da kaydediyoruz. Herhangi bir itiraz anında Cumhuriyet Savcılığı bilişim komisyonuna gönderip çekilişin bu sistem üzerinden yapılıp yapılmadığını tespit edebiliyor. Kalbinizde bir şüphe kalırsa bu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tespit edilebilecek bir durum. Elektronik kurayı Zonguldak ilk defa TTK çekilişleriyle gördü. Ama müsterih olun ben zaten Zonguldak 1. Noteri olarak bu işin güvencesindeyim. Sistem başından sonuna kadar kaydediliyor. En ufak bir şüpheniz kalmasın" diye konuştu.

Yeğeni için kurayı salondan izleyen Turan Aydın, kurada yakınının isminin çıkmadığını söyleyerek çekilişin yapıldığı binadan ayrıldı.