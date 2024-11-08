TTNET 250 milyon TL\'lik Sukuk İhracını Tamamladı

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Türk Telekom'un sabit genişbant ve fiber perakende alanındaki iştiraki TTNET, sermaye piyasalarına yönelik stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Alternatif finansman çeşitliliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, iştiraki TTNET ile, 250 milyon TL tutarındaki nominal değerli 93 gün vadeli ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını tamamladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve yüzde 100 bağlı ortaklığı Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen sukuk ihracı tamamlandı.

Türk Telekom iştiraki TTNET, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 7 Haziran 2024 tarihinde aldığı 3 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı izni kapsamında ilk kira sertifikası ihracına imza atarak Türk Telekom Grubunun finansman çeşitliliğinde önemli bir adım atmasını sağladı. Fiber İnternet Hizmet Paketleri portföyüne dayalı varlık olarak gerçekleştirilen ihraç, alternatif finansman yöntemleriyle yatırımcılara sunuldu. 4 Kasım 2024'te talep toplaması gerçekleştirilen ihraç, sukuk ihracı tamamlandı.

'FİNANSMAN KAYNAKLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRMEYE YÖNELİK GÜÇLÜ BİR ADIM ATMIŞ BULUNUYORUZ'

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"TTNET'in kira sertifikası ihracı ile Türk Telekom Grubu olarak finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmeye yönelik güçlü bir adım atmış bulunuyoruz. Katılım finans prensipleriyle uyumlu bu enstrüman, grubumuzun sürdürülebilir büyümesi için stratejik bir değer taşıyor. Teknolojik altyapımız, geniş hizmet ağımız ve aralıksız gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla ülkemizin kalkınmasına ve sektörün gelişimine katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda, sermaye piyasalarında daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve ülkemizi geleceğe taşıma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."