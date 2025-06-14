TÜ Öğrencilerinden Ameliyathane İçin Tekstil Üretimi - Son Dakika
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TÜ Öğrencilerinden Ameliyathane İçin Tekstil Üretimi

14.06.2025 11:13
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Trakya Üniversitesi öğrencileri, hastane için tekstil malzemeleri üreterek mesleki tecrübe kazanıyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite hastanesi ameliyathanesinde kullanılan tekstil malzemelerini dikerek eğitim gördükleri kuruma katkı sunarken mesleki tecrübelerini artırıyor.

Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencileri, derslerinden arta kalan zamanlarında okuldaki tekstil atölyesinde bir araya geliyor.

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen idaresinde çalışma yapan gönüllü öğrenciler, kalıplarını hazırlayıp kestikleri kumaşlardan önlük, delikli ameliyathane örtüsü, sedye örtüsü ve kum torbası gibi ameliyathanede kullanılan tekstil malzemelerini üretiyor.

Gruplar halinde üretim yapan 15 öğrenci, yaklaşık 2 aylık çalışmaları kapsamında 1500'den fazla tekstil ürünü dikmeyi başardı.

Ütülendikten sonra ambalajlanan tekstil ürünleri, ameliyathanelerde kullanılmak üzere TÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gönderiliyor.

Öğrenciler, bu çalışmalarıyla derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirip meslek tecrübe kazanıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini de artıran öğrenciler, üniversiteye katkıda bulunuyor.

Öğrenciler üreterek öğreniyor

Doç. Dr. Becenen, AA muhabirine, öğrencilere öğrenirken üretme alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Güzel ve anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Becenen, "1. sınıf öğrencilerimiz ailelerinden ayrı kalmanın ve bir meslek edinmenin zorluğunun yanı sıra üreterek öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. Ders aralarında ve boş zamanlarında vazgeçmeden ve pes etmeden tekstil ürünleri diktiler." dedi.

Becenen, öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla hastaların tedavi süreçlerine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Öğrencilerinin çalışmalarıyla gurur duyduğunu anlatan Becenen, şunları kaydetti:

"Dikilen sedye örtüsü, cerrahi örtü ve kum torbası gibi ürünler bölgemiz ve Balkanlar'dan gelen hastalara şifa dağıtan Tıp Fakültesi Hastanemizde kullanılıyor. Bu yapılan çalışmalar, öğrencilere pek çok katkı sağlıyor. Biz öğrencilerimizi sadece mesleki bilgi ve beceriyle mezun etmek istemiyoruz.

Kurumsal aidiyet, ekip olma duygusu, birlikte çalışma becerisi, sosyal sorumluluk gibi becerilerle onları nitelikli bir şekilde sektöre kazandırmak istiyoruz. Bu burada başlattığımız 'üreterek öğrenme' anlayışının tüm üniversitelere yayılmasını ve bu anlayışın öncüsü olmayı istiyoruz."

Öğrencilerden Rümeysa Bedirhan ise atölyedeki çalışmaların mesleki deneyimlerini artırdığını dile getirdi.

Çalışmada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Bedirhan, "Böyle güzel bir üretim sürecinde yer almak çok anlamlı ve gurur verici. Çok mutluyuz. Üniversite hastanemiz için ameliyat örtüsü, kum torbası ve benzeri hastane tekstili üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Ameliyat, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ Öğrencilerinden Ameliyathane İçin Tekstil Üretimi - Son Dakika

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