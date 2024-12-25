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TÜBAP Toplantısı Sorunları Ele Aldı

TÜBAP Toplantısı Sorunları Ele Aldı

Trakya Üniversitesi'nde sosyal bilimler akademisyenleri için TÜBAP toplantısı gerçekleştirildi.

25.12.2024 10:16
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Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (TÜBAP) başvurularında karşılaştıkları güçlükler, sorunlar ve çözüm önerileri ele alınıp değerlendirildi.

Toplantıda, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi Doç. Dr. Filiz Umaroğulları da bir konuşma yaparak akademisyenlerin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Araştırmacıların uygulama kriterleri ile ilgili taleplerinin TÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirildiği toplantıda, kriterlere yönelik sorular da cevaplandırıldı.

Alınan geri bildirimlerin 2025 TÜBAP uygulama kriterlerinde mevzuat çerçevesinde dikkate alınacağı belirtildi.

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Edirne Genç Erkekler Voleybol Turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi.

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Rakibini 3-0 yenen Keşan Batı Koleji il birincisi oldu.

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Kaynak: AA

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