TÜBİTAK Eğitimi Verildi

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Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan müdür yardımcıları ve öğretmenlere TÜBİTAK 4006 yürütücülük süreci eğitimi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, bu tarz etkinlikler sayesinde hem okullarda bir haraketlilik olduğunu hem de yetenekli öğrencilerin ortaya çıktığını belirtti.

Tümer, "TÜBİTAK fuarları düzenliyoruz, özellikle köylerimizde farklı bir hareketlilik ile birlikte bir heyecan oluşuyor ve okulda öğrencisi olmayan veliler bile okullarımızı ziyaret ediyor. Okullarımızda yaptığımız etkinlikler öğrenciler tarafından unutulmuyor ve hep iyi olarak anılıyor. Ayrıca öğrencilerimizin ufkunu açmak ve yön belirleme açısından önemlidir. Çocukları kendi olduğu ortamdan çıkartıp farklı mecralarda tecrübe kazandırmaktır." diye konuştu.

Daha sonra, eğitimcilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yetkilileri tarafından eğitim verildi.