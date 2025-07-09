Tüfekle Yaralamaya Tutuklama

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun ortasında tüfekle ateş ederek bir kişiyi yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 genç arasında çıkan kavganın ardından ağabeyleri Tufan G. (22) ile İsmail Teke (27) arasında telefonda tartışma yaşandı. Karşılıklı küfürleşmenin ardından taraflar caddede buluştu. Tartışmanın büyümesiyle İsmail Teke, aracından aldığı tüfekle Tufan G.'ye defalarca ateş etti. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Tufan G., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Kardeşlerimiz kavga etmiş. Bu konudan dolayı biz de tartıştık. Küfürleşme oldu. Çıkan kavgada kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Teke çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.