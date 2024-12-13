TÜİK: Ekim Ayında Tavuk Eti, Yumurtası ve Süt Üretiminde Artış - Son Dakika
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TÜİK: Ekim Ayında Tavuk Eti, Yumurtası ve Süt Üretiminde Artış

TÜİK: Ekim Ayında Tavuk Eti, Yumurtası ve Süt Üretiminde Artış

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayında tavuk eti, yumurtası ve inek sütü üretiminde artış yaşandığını açıkladı. Tavuk eti üretimi yüzde 11,6, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 2,6 arttı.

13.12.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretiminin aylık bazda arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,5 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 0,2 arttı. Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 15,4 arttı. Tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 6,3 oranında artarak 227 bin 675 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,9 oranında artarak 1 milyar 881 milyon 358 bin adet oldu.

TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI ARTTI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 arttı. Ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,2 arttı, ayran üretimi yüzde 15,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 8,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,4 arttı, tereyağı üretimi yüzde 30,9 arttı. Ocak-ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,2 arttı, tereyağı üretimi yüzde 13,5 arttı. Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 921 bin 187 ton oldu. İçme sütü üretimi de bir önceki aya göre yüzde 7,1 oranında artarak 145 bin 7 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

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