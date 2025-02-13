TÜİK: Tavuk Yumurta Üretimi Azaldı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kümes Hayvancılığı Üretimi'nin Aralık 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, aralık ayında tavuk eti üretimi 237 bin 236 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,69 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK'in verilerine göre Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,0 azaldı, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 14,9 arttı.

Tavuk eti üretimi ise aralık ayında yüzde 18,4 arttı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 artarken, kesilen tavuk sayısındaki artış ise yüzde 7,7 oldu. Tavuk eti üretimi verilerine bakıldığında ise artış yüzde 7,9 olarak hesaplandı.

Tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre aralık ayında yüzde 1,5 azaldı

Bir önceki ay 216 bin 754 ton olan tavuk eti üretimi aralık ayında yüzde 9,5 oranında artarak 237 bin 263 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 714 milyon 131 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise aralık ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 1 milyar 687 milyon 940 bin adet oldu.