Tülay Hatimoğulları: "Görüşmelerin Tıkandığını İfade Etmek İçin Çok Erken Bunu Şimdilik Biz Böyle İfade Etmiyoruz" - Son Dakika
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Tülay Hatimoğulları: "Görüşmelerin Tıkandığını İfade Etmek İçin Çok Erken Bunu Şimdilik Biz Böyle İfade Etmiyoruz"

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DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, kent uzlaşısına yönelik İstanbul'da yürütülen operasyonların DEM Parti İmralı Heyeti'nin İmralı ziyaretinde belirsizliğe neden olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bunlardan yola çıkarak görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için çok erken bunu şimdilik biz böyle ifade etmiyoruz. Biz görüşmelerin ve müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılması beklenen görüşmenin de bayramdan sonra olacağını söyledi.

25.03.2025 14:23
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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, kent uzlaşısına yönelik İstanbul'da yürütülen operasyonların DEM Parti İmralı Heyeti'nin İmralı ziyaretinde belirsizliğe neden olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bunlardan yola çıkarak görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için çok erken bunu şimdilik biz böyle ifade etmiyoruz. Biz görüşmelerin ve müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılması beklenen görüşmenin de bayramdan sonra olacağını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, TBMM'de düzenlenen grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, İmralı heyetinin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nevruz'dan önce yapılması planlanan görüşmelere ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan ile görüşme talebi kendilerine iletildi. Bayramdan sonra böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğine dair bir bilgi bizimle paylaşıldı. Tarih henüz net değil. Adaya gitme ile ilgili bizler yetkililere gerekli talebi ilettik henüz onlardan bir yanıt gelmedi. Nevruz'dan önce bir gidiş beklenmekteydi ama bu gerçekleşmedi. Bizler bu talebimizi burada bir kez daha yineliyoruz. Adaya heyetimiz tabi ki gitmek istiyor bu konuda da yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz."

"Bu süreç bizim açımızdan hala devam ediyor"

"Kent uzlaşısı süreci ziyaretlerde belirsizliğe yol açtı. Süreç sekteye mi uğradı, bir kesinti söz konusu mu" sorusuna yanıt veren Hatimoğulları şunları söyledi:

"Kent uzlaşısıyla ilgili yapılan operasyonları asla kabul etmiyoruz. Uzlaşıya dava açılamaz. Kent uzlaşısı bir kentin içinde yaşayan bütün toplumsal dinamiklerin bir araya gelerek ortaya koyduğu bir ortak iradedir. Bu operasyonları tek başına kent uzlaşısı gibi ele almamak gerekir aynı zamanda İBB'ye yönelik gerçekleşen operasyon ve şimdi Türkiye'nin içinden geçmiş olduğu genel atmosfere baktığımızda elbette bunları değerlendiriyoruz ve önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bunlardan yola çıkarak görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için çok erken bunu şimdilik biz böyle ifade etmiyoruz. Biz görüşmelerin ve müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ortada bekleyen çok önemli sorunlar var. Türkiye'nin demokratikleşme gibi, Kürt sorununu çözme gibi çok temel sorunları var. Bu nedenle biz DEM Parti olarak sürecin ilerlemesi, İmralı adasındaki görüşmelerin oluşması yanı zamanda Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve kendi kongresini toplayabilecek koşulların sağlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Bu süreç bizim açımızdan hala devam ediyor. "

Tülay Hatimoğulları: "Görüşmelerin Tıkandığını İfade Etmek İçin Çok Erken Bunu Şimdilik Biz Böyle İfade Etmiyoruz"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tülay Hatimoğulları: 'Görüşmelerin Tıkandığını İfade Etmek İçin Çok Erken Bunu Şimdilik Biz Böyle İfade Etmiyoruz' - Son Dakika

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