Tuna Nehri'nde Rekor Düşüş
Budapeşte'deki Tuna Nehri su seviyesi 31 cm ile rekor düşük seviyeye indi.
BUDAPEŞTE, 29 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Tuna Nehri'nin su seviyesi 31 santimetreyle rekor seviyeye indi.
Macaristan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uzun süren kuraklık ve yağış eksikliği bölgenin büyük kısmını etkilemeye devam ediyor. Salı günü en düşük su seviyesini gören Tuna Nehri'nde önceki rekor, 25 Ekim 2018'de 33 santimetre olarak kayıtlara geçmişti.
Kaynak: Xinhua
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