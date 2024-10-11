Tunca Nehri'nde Çöplük Manzarası - Son Dakika
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Tunca Nehri'nde Çöplük Manzarası

Kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nde su seviyesi düştü, atıklar ortaya çıktı. Temizlik çağrısı yapıldı.

11.10.2024 22:08
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Edirne'deki Tunca Nehri'nde sular çekildi, çöpler ortaya çıktı

Tunca Nehri kuruma noktasına geldi

EDİRNE - Edirne'nin önemli su kaynaklarından birisi olan Tunca Nehri dip seviyeyi gördü. Kuraklığın da etkisiyle bataklığa dönen nehrin yüzeyi çöplerle kaplandı.

Geçmiş yıllarda taşkınlarla anılan Tunca Nehri, son yıllarda kuraklıkla boğuşuyor. Kurak geçen bir yaz mevsiminin ardından havaların soğumaya başlaması ve sonbaharın sonuna yaklaşılmasına rağmen hiç yağış düşmemesi nehirleri de olumsuz etkiliyor. Atılan atıklar ile birlikte çöplüğe dönen nehir suda yaşayan canlıları ve çevreyi tehdit ediyor. Devlet Su İşleri Edirne 11. Bölge Müdürlüğü debi verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 3 metreküpe kadar düştü.

Otomobil lastiği, sandalye, plastik atıklar ve çöpler görenleri hayrete düşürüyor

Akıntının durma noktasına geldiği nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye, araç lastikleri, çöpler ve benzeri atıklar dikkat çekiyor. Bataklığa dönen nehirde bir an önce temizlik yapılması isteniyor.

"Nehirdeki görüntüler hiç iç açıcı değil"

Arkadaşlarıyla birlikte nehir kenarında dolaşmaya gelen Semanur Kızmaz, "Nehirdeki görüntüler hiç iç açıcı değil. Son zamanlarda çok fazla çöp atılıyor. Çöpleri nehre atmak yerine yanımıza bir poşet alıp oraya koyabiliriz. Suda yaşanan canlıları da düşünmememiz gerek. Balıkların nesli tükeniyor. Kuraklık var. Yağmurda yağmıyor. Nehre atılan çöpler su seviyesi azaldıkça daha fazla görünüyor ve kötü kokuyor. Nehirde şişeler, çöp poşetleri var. Hatta koltuk bile var. Çok ilginç. Lütfen yanınızda çöp poşeti bulundurun ve çöplerinizi nehre atmayın" ifadelerine yer verdi.

"Tunca nehri can veriyor"

Tunca Nehri'nin can verdiğini söyleyen vatandaşlardan Kadir İnan, "Bu yıl Balkanlara hiç yağış düşmedi. Nehirde suyun azalması çiftçileri de çok etkiledi. Burası tarım kenti. Doğayı koruyamadık. Durum bu şekilde oldu. Plastik atıklar, su yüzeyinde yosunlar oluşmuş. Nehirdeki canlılar da olumsuz etkilenmeye başladı. Bu duruma bir önlem alınması lazım. Yağış olduğu zaman köprünün üzerinden sel gidiyordu. Şimdi neredeyse köprünün iskeleti gözükecek. Gelen insan burayı kirletmeyecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tunca Nehri'nde Çöplük Manzarası - Son Dakika

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