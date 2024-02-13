Tunceli'de 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tunceli'de 17 şüpheli yakalandı

Tunceli\'de 17 şüpheli yakalandı

Tunceli'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, dolandırıcılık, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanımı gibi suçları işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 09:37
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Tunceli'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, dolandırıcılık, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanımı gibi suçları işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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