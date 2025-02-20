Tunceli\'de 29 Kişi Kar Mahsur Kaldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kentte bir süredir aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle 29 kişinin içinde bulunduğu otobüs, Tunceli- Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde kara saplandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 29 kişi, ilçedeki misafirhaneye yerleştirildi.
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