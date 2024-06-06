Tunceli'de 7'den 70'e çevre temizliği - Son Dakika
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Tunceli'de 7'den 70'e çevre temizliği

Tunceli'de valilik öncülüğünde düzenlenen temizlik kampanyasına 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı. Munzur Vadisi'nde gerçekleştirilen çevre temizliği kampanyası kapsamında toplanan çöpler, bölgeden alındı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, doğayla uyumlu bir yaşam biçimini benimsememiz gerektiğini vurgulayarak, Tunceli'nin güzelliklerini korumak için bu tür etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.

06.06.2024 15:20
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Tunceli'de 7'den 70'e çevre temizliği

TUNCELİ - Tunceli'de valilik öncülüğünde düzenlenen temizlik kampanyasına 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı.

Tunceli'de, Çevre Haftası kapsamında valilik öncülüğünde Munzur Vadisi'nde çevre temizliği kampanyası gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıoğlu, il protokolü, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı kampanya kapsamında toplanan çöpler, araçlara yüklenerek bölgeden alındı. Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Biz doğayla uygun bir yaşam formunu kendimize yaşam biçimi olarak şiar edinmek durumundayız. Tunceli'miz de çok güzel bir yer. Munzur Vadisi, Pülümür Vadisi bunlar dünyayı kıskandıracak güzellikler. Bizler de bu güzel evimizi hep birlikte güzel tutacağız. Zaman zaman bu tür aktiviteleri düzenliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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