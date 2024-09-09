Tunceli'de Askeri Araç Devrildi: 4 Şehit - Son Dakika
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Tunceli'de Askeri Araç Devrildi: 4 Şehit

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında zırhlı bir askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Olay, Karaoğlan mevkisinde meydana geldi. Yaralı askerler hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden şehitlerin isimlerini açıkladı ve başsağlığı diledi.

09.09.2024 09:32
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1)TUNCELİ'DE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 4 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALI

TUNCELİ'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı askerlerden 3'ü, Sikorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sabah saatlerinde bölgede sağanak yağışın etkili olduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA: TUNCELİ'DE ZIRHLI ARACIN DEVRİLDİĞİ KAZADA 4 JANDARMA ŞEHİT OLDU

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda, Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in şehit olduğunu, Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'nun ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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