Tunceli'de Deprem Konut Hakları Açıklaması - Son Dakika
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Tunceli'de Deprem Konut Hakları Açıklaması

AFAD, Tunceli'de deprem konutunda usulsüz başvurular tespit etti, hak sahipliği süreçlerini güncelledi.

21.01.2025 10:47
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Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kentte deprem konutu hak sahipliği çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

İl ???????AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde kentte hasar tespiti ve hak sahipliği süreçleriyle ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılmaların olduğu belirtildi.

Süreçlerin işleyişi ve alınan kararlarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmenin zaruri hale geldiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hak sahipliği süreçlerinde gelen yoğun şikayetler üzerine detaylı incelemeler yapılmış ve bazı usulsüzlüklerle karşılaşılmıştır. TEDAŞ'tan alınan yazılarda, başvuru yapılan birçok yapıda elektrik tesisatının hiç olmadığı veya uzun süredir pasif durumda olduğu belirlenmiştir. Tapu kayıtlarında yalnızca arsa üzerinde müşterek hissesi veya varislik hakkı olan kişilerin, yapı üzerinde hak sahibi olmamasına rağmen başvuru yaptığı tespit edilmiştir. Tapuda ev olarak görünen ancak uzun süre önce yıkılmış olan yapıların, hasar tespiti yaptırılarak hak sahipliği talebinde bulunulduğu belirlenmiştir."

Açıklamada, aktif olarak kullanılmayan ahır, depo ve samanlık gibi yapıların vatandaşlarca konut olarak gösterilip hasar tespitinin yaptırıldığı vurgulandı.

Kiracıların İl Muhabere Belgesi düzenleyerek hak sahipliği talebinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Tek bir evin üç ayrı evmiş gibi gösterilerek her biri için ayrı hasar tespiti yaptırıldığı durumlar tespit edilmiştir. Özellikle Erzincan depreminde ağır hasar almış ve hak sahipliği verilmiş yapıların, başka isimler üzerinden yeniden hak sahipliği başvurusuna konu edildiği belirlenmiştir. Aynı yerleşim yerinde kendisinin veya eşinin hasarsız konutu bulunan vatandaşların, depo, ahır ve müştemilat olarak kullandıkları yapılarına hak sahipliği talebinde bulunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hak Sahipliği Tespiti ve Uygulama Yönetmeliği gereğince bu tür taleplerin reddedildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması amacıyla haksız başvurular iptal edilmiştir. İlk yapılan tespitlerde toplam 1384 konut hak sahipliği olarak kabul edilmiştir. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda 1384 konuttan 769'unun hak sahipliği devam ettirilmiştir. 615 kişinin hak sahipliği askıya alınmış olup bu kişilerle ilgili gerekli tebligatlar yapılacaktır. Aktif kullanılan yapılar tekrar detaylı şekilde incelenecek ve süreç tamamlanacaktır. Tebligatlar sonrasında yasal itiraz süreçleri değerlendirilecek ve tüm itirazlar incelendikten sonra kesin hak sahipliği listesi kamuoyuna duyurulacaktır. Devletimizin sunduğu imkanlar, 85 milyon vatandaşımızın ortak hakkıdır ve bu kaynakların doğru kişilere ulaştırılması temel önceliğimizdir. Bu nedenle hak sahipliği başvuruları, tamamen kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde değerlendirilmekte olup gerçek mağduriyetlerin giderilmesi için azami çaba gösterilmektedir. Hak sahipliği talebi reddedilen vatandaşlarımız, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde somut delillerle müdürlüğümüze itiraz başvurusu yapabilir. Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, gerçek mağduriyetlerin giderilmesi ve devlet kaynaklarının etkili şekilde kullanılması için çalışmalarına hassasiyetle devam etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Deprem Konut Hakları Açıklaması - Son Dakika

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