Tunceli'de Dolu ve Sağanak Yağış - Son Dakika
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Tunceli'de Dolu ve Sağanak Yağış

Tunceli Pülümür'de dolu ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Tarım zararı endişe yarattı.

09.04.2025 17:15
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Tunceli'de sağanak ve dolu yağışı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak yağışta bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Pülümür ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Özellikle tarım arazilerinde zarara yol açan dolu yağışı, üreticileri tedirgin etti. Yağışla birlikte oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu. Yetkililer, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji, bölgede önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının görülebileceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Dolu ve Sağanak Yağış - Son Dakika

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