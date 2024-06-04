Tunceli'de Feribottan Atlayan Kişinin Bulunması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Feribottan Atlayan Kişinin Bulunması İçin Çalışma Başlatıldı

Tunceli\'de Feribottan Atlayan Kişinin Bulunması İçin Çalışma Başlatıldı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atladığı iddia edilen bir kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan feribota binen kişi, Keban Baraj Gölü'ne atladıktan sonra suya batarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, JAK ve MUDAK ekipleri sevk edildi. Kaymakam ve cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

04.06.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atladığı iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan feribota binen bir kişi, iddiaya göre Keban Baraj Gölü'ne atladı. Bir süre yüzen kişi, daha sonra suya batarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma bot timi ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

Ekipler, gerekli hazırlıkların ardından botlarla baraj gölüne açılarak kayıp kişinin bulunması için çalışmalarına başladı.

Kaymakam Ahmet Coşkun ve cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Jandarma, İtfaiye, Tunceli, Elazığ, Pertek, Keban, AFAD, Kurtarma, Olay, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Feribottan Atlayan Kişinin Bulunması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:44:49. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Feribottan Atlayan Kişinin Bulunması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement