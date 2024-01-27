Tunceli\'de Kar Yağışı Sonrası Heyelan ve Kaya Düşmesi

Tunceli'de heyelan

TUNCELİ - Tunceli'de 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından Pülümür ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki karayolunda heyelan meydana gelirken, Tunceli- Ovacık karayoluna da devasa kaya parçaları düştü. Heyelan ve kayaların düşmesi esnasında yoldan araçların geçmemesi muhtemel bir faciayı da önledi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışının ardından Pülümür-Tunceli karayolunun 2. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla karayolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

Öte yandan Tunceli-Ovacık yolunun 3. kilometresinde de dağdan kopan devasa kayalar karayoluna düştü. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kayalar yoldan kaldırıldı.

Her iki olay sırasında da yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, yetkililer Tunceli- Erzincan ve Tunceli-Ovacık karayollarını kullanacak sürücüleri heyelan ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.