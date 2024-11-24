Tunceli'de, kar yağışı etkili olmaya başladı
TUNCELİ - Tunceli'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı etkili olmaya başladı.
Tunceli'de gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı özellikle Pülümür ilçesinde etkili olmaya başlarken görüş mesafesinde de ciddi düşüş yaşanıyor.
Yetkililer özellikle Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?