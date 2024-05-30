Tunceli\'de mantar toplarken düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken düşüp ayağı kırılan kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Kırklar köyü kırsalına mantar toplamaya giden 55 yaşındaki Nuran K, arazide yürürken dengesini kaybedip düştü.

Nuran K'nin sol ayağında kırık olduğunu fark eden yanındakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Nuran K, bir süre sedyeyle taşındıktan sonra bölgeye çağrılan askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.