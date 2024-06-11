Tunceli'de 'Martı Timi' olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı - Son Dakika
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Tunceli'de 'Martı Timi' olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı

Tunceli\'de \'Martı Timi\' olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı

Tunceli'de Valilik koordinesinde kurulan 'Martı Timi', Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerindeki parklarda görev yapacak. Vali Bülent Takbıyıkoğlu, Martı Timleri'nin tanıtımı için düzenlenen programa katıldı. Tunceli'nin turizm potansiyelini ortaya çıkartacağını belirten Takbıyıkoğlu, kentin güvenlik tedbirlerinin değiştiğini ve yazın atlı jandarma timlerinin de görev yapacağını söyledi.

11.06.2024 17:08
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Tunceli'de "Martı Timi" olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, kentte 4 bisikletli polisten oluşan "Martı Timi" kuruldu.

Özel kıyafetli ve bisikletli tim, vatandaşların yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerindeki parklarda görev yapacak.

Vali Bülent Takbıyıkoğlu da Martı Timleri'nin tanıtımı için Valilik bahçesinde düzenlenen programa katıldı.

Bisikletleri inceleyen Tekbıyıkoğlu, polislerle sohbet edip görev alanlarıyla ilgili bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin gelecek 10 yıl içerisinde turizm potansiyelini tamamen ortaya çıkartacağını söyledi.

Kentin artık değişmeye başladığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bir Martı Timi'ni ilimiz emniyet teşkilatına ve ilimizin huzuruna, sükununa katkıda bulunması için hizmete sokuyoruz. Amirle beraber 4 kişilik bir tim olacak. Bunlar mesire alanlarında, Munzur ve Pülümür vadilerinin belirli noktalarında ve parklarda emniyet hizmetlerini yerine getirecek. Tunceli'nin renklerine bir renk daha katmış olacağız." dedi.

"Yazın atlı jandarma timlerini de göreceğiz"

Tekbıyıkoğlu, kentteki güvenlik tedbirlerinin geçmiş yıllara göre değiştiğini belirterek şöyle konuştu:

"Tunceli'de eskiden emniyetimiz ve jandarmamızın zırhlı araçların içerisinde bir hizmeti vardı. Bu da çok doğaldı, çünkü o zamanki güvenlik anlayışı, şimdiki güvenlik prosedürümüzden biraz daha sertti, tehdide yönelik bir çalışmamız vardı. Şimdi ise bu tehdit ortadan kalktı ve turizme yönelik çalışma sergiliyoruz. Tunceli'de yazın atlı jandarma timlerini de göreceğiz. Plajlarımız ve mesire alanlarımızın olduğu yerde bu birlikler hizmet verecek."

Tekbıyıkoğlu, şehrin her geçen yıl daha da renklenip ülke ve dünya çapında tanınacağını kaydetti.

Programa İl Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Martı Timi' olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı - Son Dakika

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