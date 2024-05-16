Güncel

Tunceli'de Mayıs ortasında kar sürprizi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde güneş iyiden iyiye etkisini gösterirken, Tunceli'de kış geri geldi. Sabahın erken saatlerinde kısa süre etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Pülümür ilçesi Bağır dağında lapa lapa kar yağdı. Sabah saatlerinde çiriş otu ve mantar toplamak için yüksek kesimlere giden vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Yoğun kar yağışının altında ot ve mantar toplayan Musa Güngör ve yakınları, böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını kaydetti. Vatandaşlar, istediklerini toplayamadan dağdan indi.

İlçede vatandaşların neredeyse tamamı ısınmak için soba ve peteklerini yakmaya devam ederken, soğuk havaların hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.