Tunceli'de Mayıs Ortasında Kar Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Mayıs Ortasında Kar Sürprizi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Sabahın erken saatlerinde kısa süre etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Pülümür ilçesi Bağır dağında lapa lapa kar yağdı. Vatandaşlar, istediklerini toplayamadan dağdan indi. İlçede vatandaşların neredeyse tamamı ısınmak için soba ve peteklerini yakmaya devam ederken, soğuk havaların hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

16.05.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de Mayıs ortasında kar sürprizi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde güneş iyiden iyiye etkisini gösterirken, Tunceli'de kış geri geldi. Sabahın erken saatlerinde kısa süre etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Pülümür ilçesi Bağır dağında lapa lapa kar yağdı. Sabah saatlerinde çiriş otu ve mantar toplamak için yüksek kesimlere giden vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Yoğun kar yağışının altında ot ve mantar toplayan Musa Güngör ve yakınları, böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını kaydetti. Vatandaşlar, istediklerini toplayamadan dağdan indi.

İlçede vatandaşların neredeyse tamamı ısınmak için soba ve peteklerini yakmaya devam ederken, soğuk havaların hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, Güneş, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Mayıs Ortasında Kar Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:48:57. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Mayıs Ortasında Kar Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement