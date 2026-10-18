Tunceli'de Munzur ve Pülümür'ün debisi yüzde 30 arttı, Uzunçayır'da atık birikti - Son Dakika
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Tunceli'de Munzur ve Pülümür'ün debisi yüzde 30 arttı, Uzunçayır'da atık birikti

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Tunceli\'de Munzur ve Pülümür\'ün debisi yüzde 30 arttı, Uzunçayır\'da atık birikti
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Tunceli'de sağanak sonrası Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Suların sürüklediği tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve plastik şişeler Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında birikti.

TUNCELİ'de sağanak sonrası Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Suların sürüklediği tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve plastik şişeler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında birikti.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak, akarsuların debisini yükseltti. Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Nehri ile Pülümür Vadisi boyunca akan Pülümür Çayı'nın taşıdığı ağaç ve tahta parçaları, dallar, bitkisel kalıntılar, plastik şişeler ve koyu renkli toprak benzeri maddeler, iki suyun birleşerek döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'ne ulaştı. Atıklar, akışın yavaşladığı kıyı kesimlerinde birikti. Geniş bir alana yayılan birikintiler, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tunceli'de Munzur ve Pülümür'ün debisi yüzde 30 arttı, Uzunçayır'da atık birikti - Son Dakika
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