Tunceli'de öğretmenlere depremde arama kurtarma eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
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Tunceli'de öğretmenlere depremde arama kurtarma eğitimleri devam ediyor

Tunceli'de afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında AFAD arama kurtarma eğitmenleri tarafından öğretmenlere depremde arama kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. Öğretmenler, afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenerek daha donanımlı hale geldi.

12.06.2024 14:10
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Tunceli'de öğretmenlere depremde arama kurtarma eğitimleri devam ediyor

TUNCELİ - Tunceli'de afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Tunceli'de, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında AFAD arama kurtarma eğitmenleri Murat Okçu ve Özgür Aydoğdu tarafından öğretmenlere yönelik, teorik ve pratik olarak "depremde arama kurtarma" eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından gerçeği aratmayan kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. AFAD Arama Kurtarma Eğitmenlerinin rehberliğinde 36 kişilik gönüllü öğretmen grubuna verilen eğitimler yaklaşık bir hafta sürdü. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda öğretmenlere bilgi ve beceri kazandırıldı. Teorik eğitimlerde, depremin nedenleri, etkileri ve arama kurtarma teknikleri üzerinde durulurken, pratik uygulamalarda ise öğretmenler enkaz alanında müdahale yöntemlerini öğrenme fırsatı buldu.

Bir hafta süren yoğun eğitimlerin ardından, AFAD Eğitmenleri Murat Okçu ve Özgür Aydoğdu'nun refakati ve yönlendirmeleriyle gerçeği aratmayan bir deprem senaryosu oluşturularak enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması ve ilk yardım gibi kritik müdahaleler uygulamalı gösterildi. Öğretmenler, öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulayarak, afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini, okullarda güvenliği artırmak, muhtemel bir deprem anında hem kendilerini hem de öğrencilerini koruma konusunda daha donanımlı hale geldi.

Afet durumlarına karşı daha dirençli bir toplum oluşturulması açısından eğitimleri önemsediklerini aktaran öğretmenler, eğitimleri veren AFAD'a ve eğitmenleri Murat Okçu ve Özgür Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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