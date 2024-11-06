Tunceli'de Sonbahar Renk Cümbüşü

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Tunceli'de sonbaharın renkleri mest etti

TUNCELİ - Türkiye'de sonbahar mevsiminin tüm görselliğiyle yaşandığı kentlerin başında Tunceli geliyor. Her mevsimi ayrı güzelliklere sahip kent, sonbahar mevsiminde de seyrine doyulmaz manzaralar sergiliyor.

Tunceli'de, sonbaharın eşsiz görselliğinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların büyük bölümü Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünü tercih ediyor. Sonbaharla birlikte Salördek köyünde sararan ceviz, kavak, meşe ve meyve ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü dron kamerasıyla görüntülendi.