Tunceli'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Tunceli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde Ö.Y. ile O.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma esnasında Ö.Y. silahıyla O.A.'ya ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı O.A. ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Ö.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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