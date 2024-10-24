Tunceli'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı, Hayvanlar Telef

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Tunceli'de küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, hayvanlar telef oldu.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 12 ACB 567 plakalı tır, Tunceli- Elazığ kara yolu Atatürk Viyadüğü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırda bulunan çok sayıda koyun da telef oldu.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu tırın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.