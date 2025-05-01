Tunceli Devlet Hastanesi'nde Yangın

Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
Hastanenin acil servis bölümünde, vakum santrallerinden kaynaklandığı belirlenen küçük çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü.
Duman nedeniyle bazı hastalar tedbir amaçlı hastane bahçesine çıkarıldı.???????
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