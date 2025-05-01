Tunceli Devlet Hastanesi'nde Yangın

Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Hastanenin acil servis bölümünde, vakum santrallerinden kaynaklandığı belirlenen küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Duman nedeniyle hastalar tedbir amaçlı hastane bahçesine çıkarıldı.???????

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu da olayın ardından İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran ile hastaneyi ziyaret etti.

Hastalara ve sağlık personeline geçmiş olsun dileklerini ileten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün saat 10.05 sıralarında hastanemizin zemin katının altındaki teknik katta duman tespit ediliyor. Yangın şüphesiyle beraber hastanemiz boşaltılıyor. Gaz, elektrik ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde hastaneye intikal ediyor. Aslında çok önemli bir problemin olmadığı, hastanedeki oksijen hizmeti sağlayan gaz sistemine kuru hava desteği sağlayan motorda arıza kaynaklanıyor. Çok fazla dumanla beraber hastane ve çalışanların konforunu etkileyecek bir durum söz konusu olması nedeniyle dışarı tahliye oldu. Yaklaşık 35 serviste hastamız vardı."

Tekbıyıkoğlu, hastanede güvenli ortamın sağlanarak hastaların içeriye alınmaya başlandığını bildirdi.