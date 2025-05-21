Tunceli Valisi Bakanlık Emrine Alındı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Bakanlığın emrine alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir."
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