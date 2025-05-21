Tunceli Valisi merkeze çekildi - Son Dakika
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Tunceli Valisi merkeze çekildi

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Tunceli Valisi merkeze çekildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Merkez Valiliği'ne çekildi. Yerine ise Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirildi.

21.05.2025 12:01  Güncelleme: 12:56
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Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi'nin kayyumu Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze çekildi.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

PKK ANMASI KRİZ ÇIKARDI İDDİASI

Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de 17 Mayıs'ta PKK'lı iki yönetici için düzenlenen bir anma törenine izin verilmesi sonrası, merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.

KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI

Bülent Tekbıyıkoğlu, DEM Partili Tunceli Belediyesi'ne 22 Kasım 2024'te kayyum olarak atanmıştı. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a, yargılandığı davalarda "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

Tunceli Valisi merkeze çekildi

Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı, Ertuğrul Aslan, Tunceli, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Valisi merkeze çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • 248612:
    Vatan sevgisi ağır bastı.Daha önceki çözüm sürecinde lımardıkar,ders almadık,şimdi terörsüz Türkiye için çalışılıyor,ama kanı bozuklar Tunceli'de hala skogan atıyor,yine şımardılar 104 4 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Helal olsun Valiye, devletin valisi böyle olmalı, onurlu bir duruş segilemiş kutluyorum kendisini 101 5 Yanıtla
  • 159756Sr:
    böyle şerefli vatan evlatlarına selam olsun 98 5 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Yerine bohçalıyı atayın onlarla beraber kutlasın 67 16 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Onurlu şerefli Türk Valisi 77 4 Yanıtla
  • Gul.3466:
    Vatan sevdalısı insanları harcamaktır bu 61 5 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Farketmez zaten yetksi yok kurşun asker 9 31 Yanıtla
  • Orange07:
    boşver valim,seni verdiğin kararla milyonlar destekliyor.sen yeter ki duruşunu,fikirlerini değiştirme. 36 3 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Kişilerin değil DEVLETİN valisi bağımsız ve Dik durmalı Adamsın adammmmmmmmmmm sayın valimiz saygılar 30 3 Yanıtla
  • netlog321:
    ocu bucu damgası vurup,khk ile ihraç edebilirler malesef 20 4 Yanıtla
  • Abdullah Kocayılmaz:
    ÇEKİLMEDİ ADAM KENDİ DİLEKÇE VERDİ BENİ MERKEZE ALİN DİYE HAKİKİ VATANSEVER 17 1 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Aslan Valim .. Gurur duyduk.. 10 1 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Kutlarım milletin gönlündeki makamı daha yüksek olacaktır. Makam mevki her şey değildir 8 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    sus pus olmamis.. dokunmus agrina...kisacasi annesi adam dogurmus, takim elbiseli erkek degil.. 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Vatan sevdalısı bu insanları harcamayın yazıktır günahtır 4 1 Yanıtla
  • Kym Motors Vag null:
    valininde kafası karışık. hükumet işine.yalakalık profesyonel bir iş . 2 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu hükümet sırf oy uğruna şirin gözükmek için her şeyi yapar.. 0 0 Yanıtla
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