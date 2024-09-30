Tunus, Lübnan'dan 260 Vatandaşını Geri Getiriyor

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BEYRUT, 30 Eylül (Xinhua) -- Tunus, 260 vatandaşını Tunus Havayolları'na ait bir uçakla Salı günü Lübnan'dan ülkeye geri getirmeyi planlanıyor.

Lübnan'daki Tunus Büyükelçiliği Pazar günü resmi Facebook sayfasında yaptığı açıklamayla söz konusu özel uçuşun, Lübnan'daki artan ve tehlikeli durum nedeniyle gönüllü olarak geri dönmeyi talep eden Tunuslulara hizmet vereceğini duyurdu.

Uçuş için 404 rezervasyon talebi aldıklarını kaydeden büyükelçilik, önceliğin öğrencilere, yerlerinden edilmiş kişilere ve özellikle güney Lübnan'daki yüksek riskli bölgelerde bulunanlar gibi tehlikeli durumdaki kişilere verileceğini belirtti.

Büyükelçilik, aile desteği olmayan veya sağlık sorunları olan Tunuslulara da öncelik verileceğini ifade etti.