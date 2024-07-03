Tunus'ta 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Seçimi Yapılacak - Son Dakika
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Tunus'ta 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Seçimi Yapılacak

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim Pazar günü cumhurbaşkanı seçiminin düzenlenmesi için kararname yayımladı. Tunus'ta 5 yılda bir düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi en son Ekim 2019'da yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Said'in aldığı olağanüstü kararlar ve siyasi kriz nedeniyle çoğu siyasi parti seçimleri boykot etmektedir.

03.07.2024 02:07
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Tunus'ta 6 Ekim'de cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 6 Ekim Pazar günü cumhurbaşkanı seçiminin düzenlenmesi için kararname yayımladığı belirtildi.

Tunus'ta 5 yılda bir düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi en son Ekim 2019'da yapılmış, seçimin ikinci turunda yüzde 70'in üzerinde oy alan Anayasa Profesörü Kays Said Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Tunus'ta 2019 cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yaşanan süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclis'in çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni Anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, 24 Aralık 2023'te yapılan seçimler ile Halk Meclisinin yanı sıra Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki çoğu siyasi parti seçimleri boykot ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Seçimi Yapılacak - Son Dakika

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