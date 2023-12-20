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Tunus'ta eski Adalet Bakanı hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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Tunus'ta eski Adalet Bakanı hakkında tutuklama kararı

Tunus'ta eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahiri hakkında uluslararası terör olaylarına karışan yabancılara Tunus vatandaşlığı verme suçlamasından dolayı tutuklama kararı verildi. Bahiri, daha önce de 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' suçlamasıyla cezaevinde bulunuyordu.

Tunus\'ta eski Adalet Bakanı hakkında tutuklama kararı
20.12.2023 - 01:39,
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Tunus'ta, eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahiri hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Tunus Terörle Mücadele Adli Merkezi resmi sözcüsü Hanan Gaddas, Bahiri'nin tutuklama kararına ilişkin yerel basına açıklamada bulundu.

Gaddas, "Terörle Mücadele Adli Merkezi'nde görev yapan soruşturma hakimi, eski Adalet Bakanı Nureddin el-Bahiri hakkında uluslararası terör olaylarına karışan yabancılara Tunus vatandaşlığı verme suçlamasından dolayı tutuklama kararı verdi." ifadelerini kullandı.

Bahiri'nin avukatları karar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla 15 Şubat'tan bu yana cezaevinde olan 64 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Bahiri, Adalet Bakanlığı yaptığı sırada, terörle ilişkisi olan yabancılara Tunus vatandaşlığı verdiği iddiasıyla 31 Aralık 2021'den bu yana yargılanıyordu.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu yargılanıyor

Tunus'ta 11 Şubat'ta başlayan operasyonlarla gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA
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