Tunus'ta Reform İhtiyacı Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta Reform İhtiyacı Vurgulandı

Tunus İşçi Partisi Genel Sekreteri Hemmami, devlet reformu ve demokratik cepheye dair görüşlerini açıkladı.

30.04.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus İşçi Partisi Genel Sekreteri Hammam el-Hemmami, devletin kökü kurumlarında reformun kaçınılmaz olduğunu belirterek, "geçmişteki hataların tekrarlanmaması" için geniş, ilerici ve demokratik bir cepheye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Tunus'ta, "devlete karşı komplo" davasında verilen mahkumiyetlerin ardından muhalefetin nasıl bir yol izleyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Tunus'ta ilgili mahkeme, 19 Nisan'da "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan 40 sanığa 4 ila 66 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında "devletin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak", "terörle bağlantılı örgüt kurmak ve bu örgüte katılmak" yer alıyor.

Davada, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski bakanlardan Gazi eş-Şevvaşi ve eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Rıda Belhac, Demokratik Blok Partisi'nin eski genel sekreteri Hayyam Turki, Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Nureddin el-Buhayri gibi isimler de yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan dolayı gözaltına alındığını savunuyor.

Söz konusu dava süresince ve kararların ardından muhalefet, sanıklarla dayanışma içinde hareket ederek iktidara karşı ortak bir duruş sergiledi.

Bu isimlerden birisi olan Tunus İşçi Partisi Genel Sekreteri Hemmami, "devlete karşı komplo" davasında verilen mahkumiyetlerin ardından muhalefetin nasıl bir yol izleyeceği konusunda AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Hemmami, "Bugün tehdit daha büyük hissediliyor. İşçi Partisi olarak otoriterliğin tehlikeleri konusunda farkındalığın artmasından memnunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, çeşitli vesilelerle ülkede ifade özgürlüğü dahil temel hakların anayasayla güvence altında olduğunu vurgulasa da Hemmami, fikrinden dolayı içeri atılanlar olduğunu savunarak bu görüşe katılmıyor. Bu nedenle anlaşamadığı isimlerle dahi dayanışma içinde olduğunu söylüyor.

Sadece fikri araçlarla, yani demokratik bir sistem çerçevesinde ve adil mücadeleden yana olduğunu belirten Hemmami, "Çünkü başkasına yapılan bir zulme razı olursan, kendi sıranı beklemen gerekir." diye konuştu.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" davasına gitmesiyle ilgili olarak Hemmami, "Gitmem doğal çünkü orada hem arkadaşlarım hem de anlaşamadığım insanlar var. Ama onlarla özgürlerken ve sadece fikri araçlarla mücadele etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

-"Geniş, ilerici bir demokratik cepheye ihtiyaç var"

"Demokrasiyi geri kazandıracak geniş bir cephe için çabalıyoruz" diyen Hemmami, şunları kaydetti:

"Sadece siyasetçiler için değil; kadınların, gençlerin, entelektüellerin de hakları ihlal ediliyor. Geniş, ilerici ve demokratik bir cepheye ihtiyacımız var. Ama bu, halk hareketinin büyümesi ve geçmişteki hataların tekrarlanmaması için durumun doğru değerlendirilmesini gerektiriyor. Ciddiyetle ele almamız gereken bir konu var; o da halkın geçmişe dönüş korkusu. Son on yılda (2011-2021) kim yönetti bu ülkeyi? Nahda Hareketi, Nida Tunus ve Yaşasın Tunus partileri iktidardaydı. Peki, bu partiler geçmişin hesabını vermekle yükümlü değil mi? Halk onların ne söyleyeceğini merak ediyor."

-"Adalet istemek, aynı fikirde olmak anlamına gelmez"

Hemmami, adil yargılanma, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunmanın; Nahda, Özgür Anayasa Partisi ya da demokratik hareketlerdeki dostlarıyla aynı safta oldukları anlamına gelmediğini vurguladı.

"Fikir ayrılıklarımız var ama bu, faşizmin yanında yer alacağımız anlamına gelmez," diyen Hemmami, bu sözleriyle 25 Temmuz 2021 sonrası Cumhurbaşkanı Said'in aldığı olağanüstü önlemleri eleştirdi.

Said'in "25 Temmuz olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yargı, güvenlik ve bürokrasinin iktidarın mutlak kontrolü altında olduğunu savunan Hemmami, bu duruma karşı olduklarını belirterek, "Yasalarla yönetilen bir devlet istiyoruz. Bu sadece bir slogan değil, halkın korkmadan, onurla yaşayacağı bir ülke kurmak istiyoruz. Bu nedenle siyasi, sendikal ya da medya alanındaki rakiplerim de olsa kimseye haksızlığı kabul etmiyoruz." dedi.

-"Demokrasi halkla geri kazanılır, dış müdahaleyle değil"

Demokratik kazanımların elitler değil halk tarafından geri alınabileceği görüşünü savunan Hemmami, halkın mücadelesiyle demokrasinin geri getirileceğini iddia eti.

İktidarı değiştirmek için dış güçlere ya da orduya güvenilmemesi gerektiğini söyleyen Hemmami, "Ordu ya da dış müdahale çözüm değil. Gelirlerse gitmezler. Halkla birlikte bir 'halk demokrasisi programı' oluşturarak yeni sömürgeci hegemonyayı da yıkmalıyız." diye konuştu.

Hemmami, "Bu düzeni yıkmak istiyoruz ama ne orduyla ne de dış güçlerle. Devletin köklü biçimde değişmesi gerekiyor çünkü ordu, güvenlik ve yargı kurumları hala reformdan geçmedi. Hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal düzeyde derin bir dönüşüm şart" ifadelerini kullandı.

-Hamma el-Hemmami kimdir?

Tunuslu solcu, muhalif siyasetçi Hemmami, 8 Ocak 1952'de Tunus'un kuzeybatısındaki el-Arusa bölgesinde doğdu.

Marksist-Leninist çizgideki Tunus Komünist İşçi Partisi kurucularından olan Hemmami, "devlet güvenliğini tehdit, yalan haber yaymak, tanınmayan bir örgüte üyelik ve yasa dışı yollardan para toplamak" gibi suçlamalarla defalarca yargılandı.

14 Temmuz 1999'da "nefret yaymak ve rejime karşı halkı ayaklanmaya teşvik eden bir örgüte üyelik" suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kısa süreliğine cezaevine girse de sağlık nedenleriyle serbest bırakıldı.

Zeynel Abidin bin Ali rejiminin devrilmesinden sonra, Temmuz 2011'de yapılan kongrede partinin genel sekreterliğine seçildi.

23 Kasım 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde Hemmami, oyların yüzde 7,82'sini alarak üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, İşçi Partisi, Demokrasi, Güncel, Hukuk, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Reform İhtiyacı Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı
Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan “büyü“ iddiası Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan "büyü" iddiası
Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi
Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı
İBB’ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu’nun abisi de tutuklandı İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı
Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız’a bir şok daha Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız'a bir şok daha
Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları Markalar ve indirim oranları netleşti Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti
Türkiye o alanda rekor kırdı Bir ilk yaşandı Türkiye o alanda rekor kırdı! Bir ilk yaşandı
Pembe’nin ardından Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
12:47
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
12:35
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
12:17
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
12:16
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
12:13
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
11:51
Vizyon tarihi nihayet açıklandı 22 yıl sonra geri dönüyor
Vizyon tarihi nihayet açıklandı! 22 yıl sonra geri dönüyor
11:47
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
11:44
Merih Demiral Jorge Jesus’un yedek kulübesine daldı
Merih Demiral Jorge Jesus'un yedek kulübesine daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:45:20. #7.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Reform İhtiyacı Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.