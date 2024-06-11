Güncel

Tunus'ta, Afrika kıtasında yatırım yollarının ele alındığı "Tunus ve Afrika Yatırım Forumu" başladı.

Başkent Tunus'ta düzenlenen Afrika'ya yatırım ve ticari finansmanın görüşüldüğü "Tunus ve Afrika Yatırım Forumu"na, 55 ülkeden 2 binin üzerinde firma temsilcisi katıldı.

"Afrika'da sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için yerel dönüşüm ve teknoloji transferinin güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen foruma, farklı ülkelerden birçok yetkilinin yanı sıra Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Tunus-Afrika İş Konseyi Başkanı Enis el-Ceziri, açılışta yaptığı konuşmada, forumun küresel anlamda rotasını çizmeye başladığını ve Afrika'nın en büyük forumu olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Forumun Tunus için önemine dikkat çeken Ceziri, yoğun uluslararası katılımın Tunus'a olan güveni pekiştirdiğini ve ülkede yeni yatırımların kapısını açtığını vurguladı.

Tunus-Afrika- Kore, Polonya-Tunus-Afrika ve Hint-Tunus-Afrika işbirliği de dahil olmak üzere onlarca uzmanın konuşmacı olarak katılacağı 11 farklı atölye programına ev sahipliği yapacak forum yarın düzenlenecek törenin ardından sona erecek.