Tunus ve Afrika Yatırım Forumu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus ve Afrika Yatırım Forumu başladı

Tunus ve Afrika Yatırım Forumu başladı

Tunus'ta düzenlenen 'Tunus ve Afrika Yatırım Forumu'nda, Afrika'ya yatırım ve ticari finansman konuları ele alınıyor. 55 ülkeden 2 binin üzerinde firma temsilcisinin katıldığı forumda, sürdürülebilir büyüme ve teknoloji transferi gibi konular tartışılıyor. Forum, Tunus için önemli bir etkinlik olup, yeni yatırımların kapısını açmaktadır.

11.06.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta, Afrika kıtasında yatırım yollarının ele alındığı "Tunus ve Afrika Yatırım Forumu" başladı.

Başkent Tunus'ta düzenlenen Afrika'ya yatırım ve ticari finansmanın görüşüldüğü "Tunus ve Afrika Yatırım Forumu"na, 55 ülkeden 2 binin üzerinde firma temsilcisi katıldı.

"Afrika'da sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için yerel dönüşüm ve teknoloji transferinin güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen foruma, farklı ülkelerden birçok yetkilinin yanı sıra Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Tunus-Afrika İş Konseyi Başkanı Enis el-Ceziri, açılışta yaptığı konuşmada, forumun küresel anlamda rotasını çizmeye başladığını ve Afrika'nın en büyük forumu olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Forumun Tunus için önemine dikkat çeken Ceziri, yoğun uluslararası katılımın Tunus'a olan güveni pekiştirdiğini ve ülkede yeni yatırımların kapısını açtığını vurguladı.

Tunus-Afrika- Kore, Polonya-Tunus-Afrika ve Hint-Tunus-Afrika işbirliği de dahil olmak üzere onlarca uzmanın konuşmacı olarak katılacağı 11 farklı atölye programına ev sahipliği yapacak forum yarın düzenlenecek törenin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Afrika, Tunus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus ve Afrika Yatırım Forumu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:46:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus ve Afrika Yatırım Forumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement