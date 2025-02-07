TÜRGEV'den Üç Aylar Yarışması

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), ramazan ayında gençler arasında farkındalık yaratmak için "Üç Aylar Yarışması" düzenliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, gençleri birlik ve beraberlik ruhuyla harekete geçirmek için düzenlenen yarışmada katılımcılar yardımlaşma, gönüllülük ve milli-manevi değerleri temel alan 6 özel görevi yerine getirecek.

Görevleri yerine getiren katılımcıların büyük ödülle ödüllendirileceği yarışmanın detayları, güncellemeleri ve kazananlar, TÜRGEV ve Güzel İşler Fabrikasının (GİF) sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Katılımcıların, sosyal medya paylaşımlarıyla farkındalık oluşturarak birlik ve beraberlik mesajını daha geniş kitlelere ulaştırabileceği yarışma, 16 Mart'ta sona erecek.