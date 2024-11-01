Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi'nden Cumhuriyet'in 101'inci Yılına Özel Yürüyüş

Güncel

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Dağcılık Akademisi, Cumhuriyet'in 101'inci yılını, İzmir'in Lübbey Köyüne yürüyerek kutladı.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) ekibi, yaz-kış yürüyüş liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla önderliğinde parkur başlangıcı olan Ödemiş Çamyayla Mahallesinden Lübbey Köyüne yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında Cumhuriyet'in 101'inci yılında Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan TURBELDAK ekibi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

"Atılan her adım, Cumhuriyet'in güvencesi ve özgürlüğe olan inancımızı simgeleyen adımlar oldu"

Yaz-kış yürüyüş lideri Orhan Mert, yapılan yürüyüşü, Cumhuriyet ruhunu diri tutmak ve Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalacağını hatırlatmak adına atılmış bir adım olarak değerlendirdi. Lider Orhan Mert, şöyle devam etti:

"Katılımcılarımızla birlikte Cumhuriyetimizin 101'inci yılını güzel bir yürüyüş etkinliği ile kutladık. Lübbey Köyünde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canını feda eden kahraman şehitlerimizi andık. Bu özel ve anlamlı etkinliğe katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, Cumhuriyet Bayramımızın 101'inci yılını kutluyorum.

Bu pazar, Turgutlu Belediyesi Doğa Sporları Akademisi (TURBELDAK) olarak sonbaharın büyüleyici renkleri altında Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlamak üzere İzmir'in saklı hazinelerinden biri olan Lübbey köyünde özel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ödemiş ilçesine bağlı Çamyayla mahallesinden başlayan, yaklaşık 10 kilometrelik bu parkurda, her adımda tarihe tanıklık ederken Cumhuriyet'in izini sürmenin heyecanını yaşadık. 30 kişilik ekibimizle birlikte, doğanın pastel renklerinin cömertçe sergilendiği bu parkurda Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyarak yürüdük. Güneşin altın rengi süzülürken, sonbaharın sessizliğinde atılan her adım, Cumhuriyet'in güvencesi ve özgürlüğe olan inancımızı simgeleyen adımlar oldu. Bu yürüyüş, Cumhuriyet ruhunu diri tutmak ve Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalacağını haykırmak adına atılmış bir adım gibiydi.

"Cumhuriyet coşkumuz, bizlere bir kez daha geçmişin mirasına sahip çıkmanın önemini hatırlattı"

Lübbey köyü, bin metrelik yüksekliğiyle Bozdağlar'a bakan bir tepe üzerine kurulmuş, zamana meydan okuyan bir yerleşim yeri. Geçmişi antik çağlara dayanan köy, Osmanlı döneminden kalma taş, kerpiç ve çamur karışımından yapılmış özgün evleriyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Bugün nüfusu 5 kişiye kadar düşmüş olan bu köy, her köşesinde geçmişin izlerini taşırken, doğası ve tarihiyle de ziyaretçilerine sessiz bir huzur sunuyor. Bu yürüyüş, Cumhuriyet Bayramı'na anlam kazandıran özel bir etkinlik olmanın yanı sıra, Lübbey köyünün saklı güzelliklerini de yeniden gün yüzüne çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen bu köy, benzersiz doğası ve tarihi yapılarıyla bir cazibe merkezi olma yolunda adımlar atmaya devam ediyor.

TURBELDAK ekibi olarak, Cumhuriyet'in 101'inci yılına adadığımız bu yürüyüş, sadece bir doğa gezisi değil, aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan, anlam dolu bir kutlama oldu. Her adımımız, Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması ve nesilden nesile aktarılacak bir miras olarak kalması için atıldı. Lübbey'in tarihi sokaklarında yankılanan Cumhuriyet coşkumuz, bizlere bir kez daha geçmişin mirasına sahip çıkmanın ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalmanın önemini hatırlattı."