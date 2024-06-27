Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları Başlıyor

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları Başlıyor

Turgutlu Belediyesi, Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'nı açmaya hazırlanıyor. Öğrenciler, spor branşlarında eğitim alacak ve kültürel aktivitelere katılacak. Kayıtlar devam ediyor.

27.06.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları, 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Kurslara kayıtlar ise devam ediyor.

"Sporla büyüyen gençlik" projesi kapsamında çocukları ve gençleri sporun farklı branşlarında buluşturan Turgutlu Belediyesi, Yaz Spor Okulları'nı açmaya hazırlanıyor. Öğrenciler, Yaz Spor Okulları kapsamındaki yüzme, basketbol ve voleybol kurslarında alanlarında uzman antrenörler tarafından eğitim alarak yaz dönemini sporla iç içe geçirecek. Kültür Kursları'nda ise ilçeli çocuklar ve gençler sanat dallarında eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları, 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Kurslara kayıtlar ise 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında ve 7. katta yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde yapılacak. Kurslar hakkında detaylı bilgiye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 0236 313 21 22 numaralı telefonundan ulaşılabilecek.

Başkan Çetin Akın, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatili boyunca hem eğlenmeleri hem de sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirebilmeleri adına Yaz Spor Okulları ve Kültür Kurslarımızı düzenliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımıza katılmaya, spor ve kültür dolu bir yaz geçirmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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