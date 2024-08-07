Turgutlu\'da kaldırım işgallerine denetim

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(MANSİA)- Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgallerine ve motorlu araçlara yönelik denetim yaptı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri için ilçe genelinde pek çok noktada denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kanun ve mevzuata aykırı olarak motorlu araç, ticari malzeme ve gıda ürünlerini kaldırım ve yol kenarlarına yerleştiren iş yerleri hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı. Kaldırım ve yol işgalinin önüne geçmek için denetim ve çalışmalar devam edecek.

Yapılan denetimlerle ile ilgili açıklamada bulunan Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Öncelikli olarak yayalarımızın güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek olumsuzluklara engel olmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen hiçbir malzemenin kaldırım ve yol kenarlarında bulunmasına izin vermeyeceğiz. Ekiplerimizle birlikte kaldırım işgaline yönelik denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.