Turgutlu'da kaldırım işgallerine denetim

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgalleri ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, yayaların kaldırımları güvenli bir şekilde kullanabilmesi için çeşitli noktalarda kontroller yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgalleri ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kaldırım ve yol kenarlarına ticari malzeme, gıda ürünleri, beton saksı, flama ve reklam panoları yerleştiren iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Kaldırım ve yol işgallerini önlemek için denetimlerin süreceği belirtildi. Belediye Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Yayaların güvenliğini sağlamak ve olumsuz durumları engellemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kaldırım ve yol kenarlarında geçişi engelleyen hiçbir malzemeye izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.