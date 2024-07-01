Turgutlu Belediyesi, Avusturya-Türkiye maçını dev ekrandan yayınlayacak

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile oynayacağı maçı, yarın saat 22.00'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulacak dev ekrandan yayınlayacak.

Turgutlu Belediyesi, EURO 2024 Futbol Şampiyonası'nda Avusturya- Türkiye maçı için dev ekran kuracak.

Başkan Çetin Akın, "Milli maç heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Umarım bu heyecan ve coşku güzel bir galibiyetle taçlanır. Şimdiden bizim çocuklara yürekten başarılar diliyorum" dedi.