Turgutlu\'da Tarım Arazisinde Yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dalbahçe Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, makilik alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar da traktörlerindeki su tanklarıyla yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı.
Yangında 5 dönümlük zeytin bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.
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