Turizm Paneli: İstihdam ve Güncel Sorunlar

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Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunun "Sektör-Üniversite Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında "Turizmde Güncel Sorunlar ve İstihdam" konulu panel organize edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde Öğretim Görevlisi Emrah Ağın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Trabzon'da hizmet veren bir ulaşım sektörünün yönetim kurulu başkan yardımcısı Ahsen Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Aydın, 500'ü aşkın kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, Trabzon'un güçlü turizm potansiyeline sahip şehirler arasında olduğunu ifade etti.

Sektörün her aşamasında eğitimli personel çalıştırmayı istediklerini kaydeden Aydın, öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak, "Asla pes etmeyin. Pandemi, ekonomik krizler, çalkantılar veya beklentiler sizi yıldırmasın. Mecburen bu bölüme girerek okuyanlar varsa bence değiştirsin. İstediğiniz işi yapın. Mutlu olarak çalışın. O zaman başarırsınız. Yurt dışına ya da şehir dışına çıkmaktan ziyade olduğunuz yeri kalkındırın." değerlendirmesinde bulundu.

Ağın da Türkiye'de 1 milyon 200 bin turizm çalışanı olduğunu ve turizmde mevcut potansiyel harekete geçirilirse Türkiye'nin dünya üçüncüsü olabileceğini ???????belirtti.