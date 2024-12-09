Turizmde Hızlı Toparlanma - Son Dakika
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Turizmde Hızlı Toparlanma

BM, 2024'ün ilk dokuz ayında 1,1 milyar turistin seyahat ettiğini ve gelirlerin arttığını açıkladı.

09.12.2024 19:46
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,1 milyar turistin uluslararası destinasyonlara seyahat ettiğini ve Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin yüzde 98'ine ulaşılarak turizm sektörünün toparlandığını açıkladı.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan BM Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı raporda, "ekonomik, jeopolitik ve iklimsel zorluklara rağmen turizm sektörün bu yıl sonuna kadar tamamen toparlanarak salgın öncesi verilerin seviyesine ulaşacağı" belirtildi.

Verilere göre 2024'ün ilk dokuz ayında, 4 yıl önceki salgının ardından Avrupa'daki talep, büyük kaynak pazarların güçlü performansı ve Asya ile Pasifik'teki toparlanmanın etkisiyle uluslararası turist sayısı, uçuş destinasyonlarındaki artış ve vize kolaylıklarının da etkisiyle dünya genelinde önemli ölçüde arttı.

Diğer yandan bu yılki turizm gelirlerinin de 2019 yılının seviyelerini aştığı bilgisi paylaşıldı.

En büyük turizm gelirine sahip ülkeler arasında, 2019'a nazaran 2024'te, Japonya'da yüzde 59, İngiltere'de yüzde 43, Türkiye'de yüzde 41, İspanya'da yüzde 36, Fransa'da yüzde 27, İtalya'da yüzde 26'lık artış gözlendiği kaydedildi.

Yıl sonunda dünyadaki turist sayısının ve turizm gelirlerinin rekor seviyeye ulaşmasını öngören Dünya Turizm Örgütünün Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, rapora ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Küresel turizmde gözlemlenen güçlü büyüme, dünya ekonomileri için mükemmel bir haber. Turist harcamalarının artması, milyonlarca iş ve küçük işletme üzerinde doğrudan etki yaratıyor ve birçok ekonomide vergi gelirlerinin artmasına kararlı bir şekilde katkıda bulunuyor."

Kaynak: AA

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