Türk-Cezayir Girişimi: El-Wissal Fabrikası Açıldı

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Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Türk-Cezayir ortak girişimi olarak kurulan El-Wissal isimli gofret ve bisküvi fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Cezayir'in El Vad kentindeki Türk-Cezayir ortak iştiraki olan fabrikanın açılışında konuşan Büyükelçi Küçükyılmaz, fabrikanın özellikle kadınların istihdamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılışın ardından Büyükelçi Küçükyılmaz, incelemelerde bulunduğu fabrikaya dair yetkililerden bilgi aldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz, aynı kentte yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren Tricisud şirketine ait çelik hasır imalat fabrikasını da ziyaret etti.

Küçükyılmaz, fabrikanın bölgedeki çok önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade ederek, "Bu tesis Türk-Cezayir işbirliğinin güzel bir örneği. Büyükelçilik olarak Türk iş adamlarının özellikle Sahra Bölgesi'nde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi daima Cezayir'deki Türk girişimcilerin yanında olacağız." dedi.