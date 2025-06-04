Türk Devletleri İçin İnsan Hakları Protokolü - Son Dakika
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Türk Devletleri İçin İnsan Hakları Protokolü

Türk Devletleri İçin İnsan Hakları Protokolü
04.06.2025 16:45
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Yargıda Birlik Derneği ve Sakarya Üniversitesi, Türk Devletleri'nde insan hakları mekanizmaları için işbirliği protokolü imzaladı.

Yargıda Birlik Derneği ile Sakarya Üniversitesi arasında "Türk Devletleri Teşkilatında İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Dair Politikaların Geliştirilmesi" adına işbirliği protokolü imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Üniversitenin Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, ortak kültürel ve tarihi geçmişten alınan güçle, özgün bir insan hakları anlayışı ve buna uygun bir mekanizmanın oluşturulması için çalışmalar yapılacak.

Proje, Türkiye'nin uluslararası kurumlarla yıllar içinde kazandığı birikimi, mevzuat altyapısını ve kurumsal kapasitesini "Daha Adil Bir Dünya" hedefi doğrultusunda kullanmayı amaçlıyor.

Hedef dahilinde, Türk devletleri arasında etkili bir istişare ortamı kurulması amacıyla, alanında uzman akademisyenler ile karar vericilerin ve uygulayıcıların katılımıyla proje süresince çeşitli çalışmalar yapılması planlanıyor.

Ayrıca, proje kapsamında şimdiye kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun yanı sıra Ankara 2 Nolu Barosu ile işbirliği protokolü imzalandı. Bu doğrultuda Ankara 2 Nolu Barosu, Türk Dünyası Hukuk İşbirliği Komisyonu ile çalışmalara dahil olacak.

"Türk dünyasının geleceğine değer katacak"

İşbirliği protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde hukuki işbirliğinin arttırılması adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Dilde, fikirde ve işte birlik" şiarı doğrultusunda, ortak bir hukuk mekanizması ile Türk ve Türk soyluların hak ve menfaatlerinin korunmasını amaçladıklarını aktaran Kırmaz, "Yargıda Birlik Derneği, Türk yargısının tecrübe ve birikimi ile proje hedeflerine katkı sağlayacak. Akademisyenlerin, hukuk uygulayıcılarının ve karar alıcıların yapacağı müşterek değerlendirmeler, hukuk düşün dünyasına katkı, Türk dünyasının geleceğine değer katacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sakarya Üniversitesi, İnsan Hakları, Politika, ankara, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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