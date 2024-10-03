Türk Devletleri İşbirliği Günü Kutlandı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 15. yıl dönümünü tebrik etti.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve TDT'nin kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 15. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Fidan, "Türk Devletleri Teşkilatı, kardeşlikle başlayıp kurumsal işbirliğiyle büyüyen bir güçtür. Ekonomiden güvenliğe, savunmadan enerjiye kadar her alanda ortak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz." mesajını paylaştı.

Bu dayanışma ve kader birliğinin Türk dünyası için daha güçlü ve daha bağımsız bir gelecek inşa ettiğini vurgulayan Fidan, başarıların daim olması temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı da TDT'nin kuruluşunun 15. yıl dönümünü ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutlamak amacıyla açıklama yayımlamıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 15. yıl dönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü vesilesiyle, Ankara'da 3-4 Ekim tarihlerinde bir dizi kutlama etkinliğinin düzenlenmesi öngörülüyor.