TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları Vergi ve Asgari Ücret Konularını Görüştü - Son Dakika
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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları Vergi ve Asgari Ücret Konularını Görüştü

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, vergi, enflasyon ve asgari ücretin de aralarında olduğu konuları görüştü. Genel başkanlar, bir komisyon kurulup konfederasyonların görüş ve taleplerini içeren ortak bir bildiri oluşturulmasına karar verdi. Oluşturulacak bildiri, gelecek hafta TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.

03.07.2024 15:39
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, vergi, enflasyon ve asgari ücretin de aralarında olduğu konuları görüştü. Genel başkanlar, bir komisyon kurulup konfederasyonların görüş ve taleplerini içeren ortak bir bildiri oluşturulmasına karar verdi.

TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde üç konfederasyonun genel başkanının katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, Atalay, Arslan ve Çerkezoğlu, ücretler üzerinden kesilen vergi, enflasyon rakamları, asgari ücret ve kamudaki tasarruf tedbirlerinin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisinin de aralarında olduğu konu başlıklarını görüştü.

Genel başkanlar, üç konfederasyondan birer temsilcinin katılımıyla komisyon kurulup, ortak bir bildiri hazırlanmasını kararlaştırdı.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in katkılarıyla oluşturulacak bildiri, gelecek hafta TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde üç genel başkanın katılımıyla düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA

Arzu Çerkezoğlu, Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları Vergi ve Asgari Ücret Konularını Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları Vergi ve Asgari Ücret Konularını Görüştü - Son Dakika
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